Kammermusik von Bedřich Smetana

"Ich würde ganz klar sagen, dass sich Smetana in den Kammermusikwerken am persönlichsten zeigt. Smetanas Familienleben war von vielen Schicksalsschlägen geprägt. Der Verlust der musikalisch talentierten Tochter Bedřiška im Jahr 1855 regte die Komposition des Klaviertrios in g-Moll an, und der Verlust des Gehörs und dem damit einhergehenden Tinnitus ist im letzten Satz des Streichquartetts verarbeitet."