Was soll mit der App überprüft werden?

Wenn jemand sich mit dem Coronavirus infiziert hat, ist es wichtig zu wissen, mit wem diese Person in den vergangenen zwei Wochen engeren Kontakt gehabt hat. Nicht nur im privaten Bereich, sondern auch im öffentlichen Raum. "Engerer Kontakt" bedeutet: Menschen, die weniger als als zwei Meter Abstand zu der erkrankten Person hatten.

Wie funktioniert eine Tracking-App?

Wichtig wäre, dass es nur eine einzige App gibt, die wirklich alle benutzen. Man würde sich bei der App anmelden. Und wenn man zum Beispiel mit der Bahn fährt, würde die App registrieren, mit welchen Personen man näheren Kontakt hatte - also einen Abstand, der geringer war als zwei Meter. Voraussetzung ist, dass die anderen Personen die App ebenfalls installiert haben. Denn nur dann kann man das überprüfen. Wer an COVID-19 erkrankt, kann das der zentralen Stelle melden und veranlassen, dass seine Kontakte informiert werden. Die bekommen dann eine Nachricht und können sich testen lassen. Die Daten würden zentral auf einem Server gesammelt, den staatliche Institutionen oder private Firmen verwalten können.

Wie können die persönlichen Daten geschützt werden?

In Singapur gibt es zum Beispiel die App TraceTogether. Die funktioniert so: Man meldet sich bei einer zentralen Stelle an. Die Daten werden verschlüsselt. In der App erscheint man nur als Nummer. Die Daten der anderen Nutzer, denen man zum Beispiel in der Bahn begegnet, werden per Bluetooth - und ebenfalls verschlüsselt - an die Smartphones der Nutzerinnen und Nutzer geschickt und zentral gespeichert. Auch die Identität der Erkrankten, die sich melden und deren Kontakte informiert werden, wird nicht offenbart.

Können die Tracking-Daten problemlos gelöscht werden?

Technisch lassen sich die App und die gesammelten Daten auf dem Smartphone wieder löschen. Es kommt aber auf die Programmierung an. Zudem müssten ganz klare Regeln und Vorgaben vereinbart werden, wann die Daten auch auf den Servern der Sammelstellen wieder gelöscht werden. Denn die Erfahrung lehrt: Wenn es erstmal irgendwo eine Datensammlung gibt, findet sich immer eine Behörde oder eine Firma, die ein ganz eigennütziges Interesse an diesen Daten hat. Und das muss man verhindern.

Soll eine App Pflicht werden?

Die Politik setzt bei ihren Überlegungen, eine solche App einzusetzen, auf Freiwilligkeit. Laut Umfragen wären etwa 50 bis 70 Prozent der Bevölkerung bereit, sich eine Tracking-App freiwillig zu installieren.

Was sagen Kritiker der Tracking-App?

Kritiker geben zu bedenken, dass man von der Abstandsmessung der Handysignale nicht auf die Höhe des Infektionsrisikos schließen kann. Der Nutzen stehe in keinem Verhältnis zum Einschnitt beim Datenschutz. Zudem bündele die Diskussion und die Forschung an so einer App Energien und Arbeitskraft, die gerade an anderer Stelle gebraucht würden, argumentiert etwa der Epidemiologe Gérard Krause.

