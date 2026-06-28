Erdbebenkatastrophe

Auch ein Team des Technischen Hilfswerks Bonn hat seine Arbeit vor Ort aufgenommen. Offiziell liegt die Zahl der registrierten Todesopfer bei bisher 1.450 und die der Verletzten bei 3.200.
Zwei Erdbeben der Stärke 7,2 und 7,5 hatten binnen zweier Minuten am frühen Mittwochabend den Norden und das Zentrum Venezuelas erschüttert. Papst Leo bekundete seine Anteilnahme. Das Oberhaupt der katholischen Kirche sprach zudem den vielen Helfern Anerkennung und Dank aus. Die EU stellte fünf Millionen Euro Soforthilfe bereit und aktivierte den Europäischen Katastrophenschutzmechanismus. Der Mechanismus koordiniert die grenzüberschreitende Hilfe.
Diese Nachricht wurde am 29.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.