Ein KI-generiertes Bild, das Donald Trump auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social geteilt hat. (Screenshot/ Truth Social)

Wie die Zeitung "Globe and Mail" unter Berufung auf zwei Regierungsvertreter berichtete, basiert das Modell auf Taktiken, wie sie in Afghanistan gegen die sowjetischen und amerikanischen Streitkräfte angewandt wurden. Es handele sich jedoch lediglich um einen theoretischen Rahmen, nicht um einen militärischen Plan. Insgesamt halte man es für unwahrscheinlich, dass Trump tatsächlich eine Invasion anordnen würde. Nach seiner Wiederwahl hatte Trump mehrfach öffentlich mit dem Gedanken einer Übernahme Kanadas gespielt.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.