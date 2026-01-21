Medienbericht
Kanadas Armee entwickelt Modell für mögliche US-Invasion

Kanadas Armee hat Medienberichten zufolge ein Modell für mögliche Reaktionen auf eine US-Invasion entwickelt.

    Ein KI-generiertes Bild von Donald Trump im Oval Office. Neben ihm ist eine Weltkarte zu sehen, auf der die USA, Kanada, Grönland und Venezuela von US-Flaggen bedeckt sind. Vor Trump sitzen mehrere Staats- und Regierungschefs anderer Länder.
    Ein KI-generiertes Bild, das Donald Trump auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social geteilt hat. (Screenshot/ Truth Social)
    Wie die Zeitung "Globe and Mail" unter Berufung auf zwei Regierungsvertreter berichtete, basiert das Modell auf Taktiken, wie sie in Afghanistan gegen die sowjetischen und amerikanischen Streitkräfte angewandt wurden. Es handele sich jedoch lediglich um einen theoretischen Rahmen, nicht um einen militärischen Plan. Insgesamt halte man es für unwahrscheinlich, dass Trump tatsächlich eine Invasion anordnen würde. Nach seiner Wiederwahl hatte Trump mehrfach öffentlich mit dem Gedanken einer Übernahme Kanadas gespielt.
