Nahost
Katar ruft USA und Iran zu Verhandlungen auf

Nach den jüngsten militärischen Konfrontationen zwischen den USA und dem Iran hat Katar die Kriegsparteien aufgerufen, sich auf neue Vermittlungsbemühungen einzulassen.

    Der Persische Golf, die Straße von Hormus und der Golf von Oman in einer Satellitenaufnahme
    Der Persische Golf, die Straße von Hormus und der Golf von Oman in einer Satellitenaufnahme (NASA/The Visible Earth)
    Das teilte das katarische Außenministerium nach einem Treffen von Ministerpräsident Al Thani mit US-Vizepräsident Vance in Washington mit. Die Verhandlungen könnten zu einem umfassenden Abkommen für dauerhaften Frieden in der Region führen.
    Das US-Militär hatte kürzlich nach eigener Darstellung zwei unbeladene Öltanker angegriffen, die versucht hätten, einen iranischen Hafen anzulaufen.

    Weiterführende Informationen

    In unserem Newsblog zum Krieg im Nahen Osten finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen.
    Diese Nachricht wurde am 09.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.