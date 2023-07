Bei einem russischen Raketen-Angriff wurde die Verklärungskathedrale von Odessa schwer beschädigt. (AFP / OLEKSANDR GIMANOV)

Dabei wurden zwei Menschen getötet und mindestens 22 verletzt. Es gab zahlreiche Raketeneinschläge, die Schäden an der Infrastruktur, an Wohngebäuden und an religiösen Einrichtungen zur Folge hatten. Unter anderem wurde die Kathedrale von Odessa schwer beschädigt. Da sie zum Unesco-Weltkulturerbe gehört, sprach die Regierung in Kiew von einem Kriegsverbrechen. Russland wies die Vorwürfe zurück. Vermutlich sei eine ukrainische Luftabwehrrakete in das Gebäude gestürzt, behauptete das russische Verteidigungsministerium.

Seit dem Ende des Getreideabkommens hat die russische Armee wiederholt die ukrainischen Hafenstädte Odessa und Mykolajiw angegriffen.

