Nach Tod von Franziskus

Protestaktion "Maria 2.0" des Katholischen Deutschen Frauenbunds in Rottenburg (Archivbild). (imago/ULMER Pressebildagentur)

Die Präsidentin des Katholischen Deutschen Frauenbunds, Karliczek, sagte der Düsseldorfer Zeitung "Rheinische Post", vom nächsten Pontifex werde erhofft, dass dieser den vom gestorbenen Papst Franziskus eingeschlagenen Weg für Gleichberechtigung in Gesellschaft und Kirche weltweit fortführe. So sollte bei der Weihe von Frauen der nächste konsequente Schritt erfolgen. Die diakonische Kirche, die Franziskus so wichtig gewesen sei, benötige Frauen als sakramental geweihte Diakoninnen. Karliczek betonte, weltweit hatten sich die Katholikinnen vom Pontifikat Franziskus' mehr erhofft.

Der Katholische Deutsche Frauenbund ist ein eingetragener Verein römisch-katholisch und ökumenisch engagierter Frauen mit deutschlandweit rund 180.000 Mitgliedern.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.