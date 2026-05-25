Bei der Veranstaltung in Las Vegas verbesserten einige Teilnehmer zwar ihre persönlichen Bestleistungen, es wurde aber nur eine Weltrekordzeit übertroffen. Insgesamt fanden 22 Wettkämpfe im Schwimmen, Gewichtheben und in der Leichtathletik statt. Die 42 Teilnehmer hatten im Vorfeld acht Wochen lang unter ärztlicher Aufsicht Zugang zu Dopingmitteln. Außerdem durften sie beispielsweise verbotene Schwimmanzüge nutzen.
Veranstaltet wurden die Wettkämpfe von den zwei deutschen Unternehmern Christian Angermayer und Maximilian Martin. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge zählen der US-Investor Peter Thiel sowie der Sohn des Präsidenten, Donald Trump Junior, zu den Geldgebern. Sportverbände kritisieren die Veranstaltung. Der Chef der Welt-Anti-Doping-Agentur, Tygart, erklärte, der Gewinn der Enhanced Games-Macher gehe auf Kosten von Kindern, die glaubten, Dopingmittel nehmen zu müssen, um ihre Träume zu verwirklichen.
Diese Nachricht wurde am 26.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.