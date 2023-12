Passagiere sollten sich bei ihrer Fluggesellschaft informieren, teilte der Flughafenbetreiber auf seiner Internetseite mit. Auch der Bahnverkehr ist vom Wintereinbruch betroffen. Zahlreiche Bahnstrecken rund um die bayerische Landeshauptstadt mussten in der Nacht gesperrt werden, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Der Zugverkehr zum Hauptbahnhof wurde vorerst eingestellt. In Ulm und in München mussten Fahrgäste in Zügen übernachten. Auf den Straßen im südlichen Bayern gab es zahlreiche Unfälle.