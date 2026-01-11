Glatteisgefahr

Wie die Landesregierung mitteilte, wird lediglich eine Notbetreuung angeboten werden. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor einem hohen Unwetterpotenzial durch gefrierenden Regen. Die Regenschauer sollen ab Mitternacht von Westen aus nach Nordrhein-Westfalen hineinziehen. Auf den gefrorenen Böden könne es rasch spiegelglatt werden.
Bereits am Freitag blieben wegen Sturmtief Elli viele Schüler in Nordrhein-Westfalen zuhause. Einige Schulen hatten es den Eltern freigestellt, ob sie ihre Kinder angesichts der starken Schneefälle zum Unterricht schicken.
Diese Nachricht wurde am 11.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.