Glatteisgefahr
Kein Unterricht an Schulen in Nordrhein-Westfalen

Wegen der erhöhten Gefahr von Glatteis auf den Straßen stellen die Schulen in Nordrhein-Westfalen morgen landesweit auf Distanzunterricht um.

    Das Bild zeigt die Nahaufnahme eines frostigen, gepflasterten Bodens und zwei Füße in Turnschuhen, die sich vorsichtig darüber bewegen.
    Frost und Kälte lassen Gehwege rutschig werden - wie hier in Wuppertal in Nordrhein-Westfalen. (picture alliance / Maximilian Koch / Maximilian Koch)
    Wie die Landesregierung mitteilte, wird lediglich eine Notbetreuung angeboten werden. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor einem hohen Unwetterpotenzial durch gefrierenden Regen. Die Regenschauer sollen ab Mitternacht von Westen aus nach Nordrhein-Westfalen hineinziehen. Auf den gefrorenen Böden könne es rasch spiegelglatt werden.
    Bereits am Freitag blieben wegen Sturmtief Elli viele Schüler in Nordrhein-Westfalen zuhause. Einige Schulen hatten es den Eltern freigestellt, ob sie ihre Kinder angesichts der starken Schneefälle zum Unterricht schicken.
    Diese Nachricht wurde am 11.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.