Es sind Tage großer Ungewissheit für deutsche Journalisten in der Türkei. Drei ihrer Kollegen hatten am Freitag erfahren, dass sie ihre Pressekarte und damit ihre Arbeitserlaubnis für die Berichterstattung aus der Türkei nicht mehr bekommen sollen. Es traf ZDF-Korrespondent Jörg Brase, Thomas Seibert von der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "Tagesspiegel" und Halil Gülbeyaz, einen freien Mitarbeiter des Norddeutschen Rundfunks, der jahrelang teilweise auch sehr kritisch über die Türkei berichtet hatte.

"Ich habe damit gerechnet, dass irgendwann mal sie nicht mehr verlängert werden würde. Denn die Situation für Journalisten in der Türkei wird immer schlimmer, die Arbeitsmöglichkeiten werden immer mehr eingeschränkt und als ich dann die Mail gesehen habe, dachte ich schon, dass eine gezielte Selektion durchgeführt wird."