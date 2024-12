Tarifkonflikt

Ausläuten der Friedenspflicht bei Volkswagen in Wolfsburg. (dpa / Michael Matthey)

IG Metall-Verhandlungsführer Gröger erklärte in Wolfsburg, in allen VW-Werken werde in nächster Zeit die Produktion temporär auf Eis liegen. Mit symbolischem Glockenläuten markierte die Gewerkschaft demonstrativ das Ende der Friedenspflicht, in der Streiks nicht erlaubt sind. In Zwickau entzündeten Beschäftigte rote Leuchtfeuer. Hunderte Mitarbeiter versammelten sich zu den Kundgebungen, um ihre Streikbereitschaft zu demonstrieren. Der Betriebsratschef bei VW in Zwickau, Kunstmann, sagte, der Worte seien genug gewechselt. Ab nächster Woche würden Taten folgen.

Medienberichten zufolge könnte es bereits am Montag zu ersten Warnstreiks kommen. Die Gewerkschaft will damit gegen die Sparpläne des Konzerns protestieren.

Streit um Löhne und Zukunftssicherung

Im Zentrum des Konflikts stehen die Zukunft der rund 120.000 VW-Beschäftigten und der Haustarifvertrag. Volkswagen fordert eine zehnprozentige Lohnkürzung, lehnt Tariferhöhungen ab und hält Werksschließungen sowie Entlassungen für unvermeidlich. Laut Betriebsrat sind mindestens drei Werke und zehntausende Arbeitsplätze bedroht.

Volkswagen hat Vorschläge der Arbeitnehmerseite zur Kostenentlastung zurückgewiesen. IG Metall und Betriebsrat hatten angeboten, eine mögliche Tariferhöhung vorerst nicht auszuzahlen, sondern in einen Zukunftsfonds einzubringen. Im Gegenzug sollte VW auf Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen verzichten. Volkswagen hielt dagegen, der Vorschlag bringe keine nachhaltige Entlastung.

IG Metall-Verhandlungsführer Gröger kündigte an, die nun anstehenden Warnstreiks so zu gestalten, dass sie Volkswagen "nicht übersehen kann". Bereits in den kommenden Tagen könnten die ersten Standorte betroffen sein.

Warten auf die nächste Tarifrunde

Die nächste Tarifrunde ist für den 9. Dezember angesetzt, doch die Fronten wirken verhärtet. Die vorherigen Verhandlungen im November verliefen unter Protesten von mehr als 7.000 Beschäftigten. Am Mittwoch will Konzernchef Blume auf der Betriebsversammlung in Wolfsburg vor die Belegschaft treten. Auch Bundesarbeitsminister Heil wird als Gastredner erwartet.

Historische Dimension

Warnstreiks an einzelnen Standorten hatte es bei VW zuletzt in der Haustarifrunde 2021 gegeben. Flächendeckende Aktionen in den sechs großen Werken in Wolfsburg, Hannover, Emden, Kassel-Baunatal, Braunschweig und Salzgitter gab es zuletzt 2018. Nach Angaben der IG Metall beteiligten sich damals mehr als 50.000 Beschäftigte an den Aktionen.

IG-Metall-Verhandlungsführer Gröger erwartet jetzt einen der "härtesten Konflikte, den Volkswagen je gesehen hat".

Diese Nachricht wurde am 01.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.