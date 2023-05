Weltkriegsgedenken

Neue Wache: Hier wird die Ukraine Blumen zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs ablegen. (imago stock&people)

Das kündigte der ukrainische Botschafter Makeiev an. Stattdessen würden gemeinsam mit dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, Wegner, Blumen zur der Neuen Wache gebracht. Die Neue Wache ist die zentrale Gedenkstätte in Berlin für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Am Abend wollten er und ukrainische Diplomaten sich einem Gedenkmarsch zur Erinnerung an die ukrainischen Opfer des Zweiten Weltkriegs anschließen.

In ganz Deutschland wird morgen an das Weltkriegsende am 8. Mai 1945 erinnert. Geplant sind Gedenkveranstaltungen und Demonstrationen. In Berlin sind mehrere Kundgebungen an den Sowjetischen Ehrenmalen und am Brandenburger Tor angemeldet.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.