Außenminister Rubio wies Botschaften und Konsulate an, keine neuen Termine für Antragsteller zu vereinbaren. Das Außenministerium will die Überprüfung von Äußerungen der Kandidaten in sozialen Medien ausweiten. Rubio kündigte aktualisierte Vorgaben für die Kontrollen an. Mitarbeiter der US-Regierung hatten zuvor erklärt, dass Inhaber von Studentenvisa und Green Cards wegen Unterstützung der Palästinenser und Kritik an Israels Vorgehen im Gazastreifen abgeschoben werden können. Kritiker sehen darin einen Angriff auf das in der Verfassung garantierte Recht auf freie Meinungsäußerung.

