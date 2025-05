US-Medienberichte

Keine Visa mehr für ausländische Studierende und Austauschschüler

Die USA vergeben vorerst keine Visa für ausländische Studierende mehr. Außenminister Rubio wies Botschaften und Konsulate an, keine neuen Termine für Antragsteller zu vereinbaren. Das Außenministerium will die Überprüfung von Äußerungen der Kandidaten in sozialen Medien ausweiten. Rubio kündigte aktualisierte Vorgaben für die Kontrollen an.