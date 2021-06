Den Ruhm, nach dem Kayvan Soufi-Siavash gestrebt ist, hat er bekommen – aber es ist ein zweifelhafter. Seit März 2021 wird der ehemalige Radiomoderator, der als Ken Jebsen bekannt wurde, vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall geführt, so berichten es WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung. Sein YouTube-Kanal ist seit Januar dauerhaft gesperrt und an sein Online-Portal ging im Februar ein Schreiben der Medienanstalt Berlin Brandenburg, das der Anstalt zufolge auf Verstöße gegen die journalistische Sorgfaltspflicht hinwies.

"Eine Art Verschwörungstheorie-Gesamtangebot"

Trotzdem erreicht Jepsen mit seinen Ansichten und Mythen immer noch unzählige Menschen. In der Bewegung der Corona-Leugner gilt er als zentrale Figur. Auf dem Messengerdienst Telegram, der für wenig Kontrolle und Moderation bekannt ist, folgen ihm knapp 128.000 Menschen (Stand: 15. Juni 2021). Auch sein Nachrichtenportal, das nach eigenen Angaben von seiner Community finanziert wird, bietet weiterhin viele Stunden Lese- und Videomaterial – daran änderte auch ein Hackerangriff der Anonymous-Bewegung nichts, die die Seiten Mitte Juni für einige Stunden lahmlegte und angeblich Tausende Nutzerdaten erbeutete.

Die Plattform sei "eine Art Verschwörungstheorie-Gesamtangebot", sagte der Podcast-Macher Khesrau Behroz im Dlf, der sich in den vergangenen Monaten intensiv mit dem Thema beschäftigt hat. "Menschen, die sich komplexen Lebenssituationen ausgesetzt sehen oder die Welt nicht verstehen, kommen zu Ken Jepsen für ganz klare, einfache Antworten." Jepsen sei eine charismatische Figur, die Dinge mit sehr viel Selbstbewusstsein und Zuversicht sage.

Sein Charisma ließ der Moderator lange beim Jugendradio Fritz des rbb strahlen: Mit seiner Sendung KenFM, die mit Wortwitz und verrückten Ideen Hörgewohnheiten sprengte, wurde der Radiomacher zum Jugendidol.

War die Sendung anfangs noch eine wilde Mischung aus Klamauk, Comedy und Relevantem, wurde sie später immer politischer. Ein "Erweckungsmoment" für Jebsen seien die Anschläge am 11. September 2001 gewesen, sagte Behroz. Dass die Terrorattacken von der US-Regierung selbst geplant worden seien, war eine krude Theorie, der Jepsen in seinem Programm viel Raum bot. Nach öffentlicher Kritik wegen weiterer Aussagen Jebsens stellte der rbb die Sendung 2011 ein, der Moderator musste den Sender verlassen.

Podcast zeichnet Jebsens Werdegang nach

Sein Weg führte ihn vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk mitten hinein in die Verschwörungsszene – wie genau, das zeichnet ein Podcast nach, den NDR und rbb in Kooperation mit der Produktionsfirma Studio Bummens und K2H produziert haben und den Khesrau Behroz moderiert. Unter dem Titel "Cui bono: WTF happened to Ken Jebsen?" dokumentieren die Macher die Stationen des Verschwörungsideologen, beschäftigen sich aber auch mit den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die es ihm ermöglichten, Reichweite und Öffentlichkeit zu erlangen.

Jebsen selbst war für den Podcast zu keinem Interview bereit, stattdessen kommen dort Weggefährten und ehemalige Kolleginnen und Kollegen zu Wort. Mit der Gefahr, Jebsen in dem Format zu heroisieren, habe sich sein Team ausführlich auseinandergesetzt, sagte Behroz - denn jede mediale Berichterstattung erhöht natürlich die Bekanntheit. Behroz stellt klar: "Wir sind bei so einem Podcast, bei so einem Projekt in Kontrolle. Es ist nicht seine Bühne. Wir entscheiden, welche Töne gespielt werden." Die würden eingeordnet und nicht unkommentiert stehen gelassen.

Die zweite der insgesamt sechs Podcast-Folgen wurde ausdrücklich nicht vom rbb mitproduziert, weil es darin vorrangig um den Konflikt zwischen Sender und Moderator ging. "Wir haben den rbb als einen Protagonisten in unserer Geschichte behandelt wie alle anderen Protagonisten auch", sagte Podcast-Moderator Khesrau.

Die ersten Folgen stehen bereits online. Weitere erscheinen wöchentlich, die letzte am 11. Juli.

