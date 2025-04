US-Gesundheitsminister

Neil Stone, Spezialist für Infektionskrankheiten am University College Hospital in London, schrieb auf X, jeder, der behaupte, ein so komplexes Problem in fünf Monaten zu lösen, sei ein Betrüger. Für Hugo Peyre , Kinderpsychiater am Universitätsklinikum Montpellier, zeigen die Äußerungen des Gesundheitsministers "eine gewisse Unkenntnis der wissenschaftlichen Literatur".