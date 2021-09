Im Jahr 2010 wurden im japanischen Nagoya die so genannten Aichi-Ziele zum weltweiten Schutz der Artenvielfalt formuliert. Diese Kernziele zum Schutz der Biodiversität sollten bis 2020 erreicht werden. Manchen dieser Vorgaben ist die Menschheit ein wenig nähergekommen, die meisten wurden klar verfehlt. - inwieweit das gelungen ist, darüber diskutieren Experten ab Oktober 2021 im chinesischen Kunming beim 15. Weltbiodiversitätsgipfel (COP15).

Verlorene Vielfalt: Wunsch und Wirklichkeit beim Artenschutz

In unserer Reihe "Verlorene Vielfalt: Wunsch und Wirklichkeit beim Artenschutz" stellen wir ausgewählte Ziele dar und ziehen Bilanz.

Kernziel 4: Ressourcenverbrauch beschränken

Kernziel 6: Überfischung vermeiden, marine Ökosysteme schützen

Kernziel 8: Nitratbelastung senken, Pestizideinsatz verringern

Kernziel 10: Korallenriffe schützen

Kernziel 11: Mehr wirksame Schutzgebiete an Land und im Meer

Kernziele 12+13: Artensterben stoppen, Biodiversität erhalten

Kernziel 18: Bedürfnisse indigener Gruppen schützen



Die meisten Aichi-Ziele zum weltweiten Schutz der Artenvielfalt hatten eine Laufzeit von zehn Jahren. Nur einige wenige waren so dringend, dass sie schon 2015 erreicht werden sollten. So etwa der Schutz der Korallen. Das Kernziel 10 lautete deshalb:

Aichi-Ziel 10: "Bis 2015 sind die zahlreichen menschengemachten Stressoren für Korallenriffe und andere dem Klimawandel und der Meeresversauerung gegenüber sensiblen Ökosysteme minimiert, so dass ihre Integrität und ihre Funktion erhalten bleiben."

Aichi-Ziel 10 - Bilanz: Korallen sind weiter bedroht

Keine andere Tiergruppe ist in den vergangenen Jahren so stark zurück gegangen wie die Korallen. Deshalb war das Aichi-Biodiversitätsziel, Korallen besser zu schützen so dringend, dass es schon 2015 erreicht werden sollte. Doch es wurde verfehlt.

(picture alliance / imageBROKER | Norbert Probst)Wissenschaftler: "Befinden uns in ganz tiefer Korallenriffkrise"

"Korallenriffe sind Frühwarnsysteme für den globalen Klimawandel", sagte Christian Wild von der Universität Bremen im Dlf, "und sie warnen uns laut." Nur noch ein Drittel der globalen Korallenriffe seien in gutem Zustand. Das kommende Jahrzehnt sei die letzte Chance, um einen Kollaps zu verhindern.

"Den Riffen gehe es heute wesentlich schlechter als noch vor wenigen Jahren, sagt Christian Wild, Meeresökologe an der Universität Bremen. "Wir befinden uns in einer ganz tiefen Korallenriffkrise." 30 Prozent der globalen Korallenriffe seien stark geschädigt, weitere 40 Prozent gefährdet. "Dabei sind Korallenriffe wahrscheinlich die wertvollsten Ökosysteme auf unserem Planeten. Man schätzt, dass 1,2 bis 1,4 Millionen unterschiedliche Tier- und Pflanzenarten in tropischen Korallenriffen leben", so Wild.

(picture alliance/dpa/dpa-infografik GmbH | dpa-infografik GmbH)

"Eine ganze Reihe von neuen Medikamenten kommen tatsächlich aus aktiven Substanzen, die man gefunden hat in Korallenriff-Organismen, in Schwämmen, in Weichkorallen, in Hornkorallen und auch in Algen, die in den Riffen vorkommen." Und Korallenriffe sind nicht nur wichtige Lebensräume, sondern auch von enormer Bedeutung für den Küstenschutz.

Doch die Riffe leiden gleichzeitig unter dem Klimawandel, dem Eintrag von Schadstoffen und zu vielen Nährstoffen sowie der Überfischung.

Ausblick

Um die noch verbliebenen Riffe zu schützen, sei es wichtig, so schnell wie möglich zu handeln, betont auch Christian Wild:

"Wir müssen schauen, dass wir den globalen Klimawandel in den Griff kriegen und zwar sobald wie möglich. Zweitens: Wir müssen Korallenriffe stärker machen, indem wir sie besser managen, indem wir Eutrophierung, also Überdüngung, indem wir die Überfischung minimieren, reduzieren, kontrollieren. Und drittens: Wir müssen mithilfe der Erkenntnisse aus der Wissenschaft den Wiederaufbau der Korallenriffe voranbringen, also Restaurations-Maßnahmen verfolgen. Und mit diesen letztgenannten Maßnahmen können wir auch Zeit gewinnen, um diese erste - und das ist sicherlich die schwierigste Maßnahme - die Reduzierung der Treibhausgasemissionen in den Griff zu kriegen."