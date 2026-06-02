Er folgt im September auf die amtierende Präsidentin Baerbock, wie die UNO in New York mitteilte. Rahman bekam 99 Stimmen. Sein Gegenkandidat, der Spitzendiplomat Kakouris aus Zypern, erhielt 91 Stimmen.
Die frühere deutsche Außenministerin Baerbock hatte den auf ein Jahr befristeten Vorsitz im September 2025 übernommen. Er sieht vor allem organisatorische und zeremonielle Aufgaben vor.
Morgen wird in New York über die Bewerbung Deutschlands für einen nicht-ständigen Sitz im UNO-Sicherheitsrat entschieden. Die Bundesrepublik tritt bei der Abstimmung gegen Österreich und Portugal an.
Diese Nachricht wurde am 02.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.