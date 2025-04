Künstliche Intelligenz

Die Kehrseite des Trends beschreibt Gina Neff von der Queen Mary University London gegenüber der BBC so: ChatGPT "verbrenne Energie", und die Rechenzentren, die für den Betrieb verwendet werden, verbrauchten in einem Jahr mehr Strom als 117 Länder. Open-AI-Chef Altman schrieb bereits Ende März auf X , es sei ein großer Spaß, dass die Leute so viel Freude an den von ChatGPT generierten Bildern hätten - "aber unsere Computerprozessoren schmelzen". Man müsse vorrübergehend Limits für die Fotoerstellung einführen.