Interview der Woche

Der Mitgründer des französischen KI-Unternehmens Mistral AI, Arthur Mensch (picture alliance / TT NYHETSBYRÅN / Henrik Montgomery / TT)

Entscheidend sei, den Ein- und Ausschalter kritischer Systeme selbst in der Hand haben, forderte Mensch. Als Risiko heutiger KI-Software sieht Mensch die wachsende Macht von sogenannten Chatbots. Diese Konversations-Agenten seien für viele Menschen der Zugang zu Informationen. Chatbots würden damit zu einer neuen Art von Medien, erklärte Mensch. Chatbots könnten ihre Nutzer kommunikativ beeinflussen. Das sei besonders in Wahlkampfzeiten problematisch.

Abwehrsysteme gegen KI-gestütze Drohnenangriffe

Mensch verteidigte die Kooperation seines Unternehmens mit Akteuren aus dem Verteidigungsbereich. Man lebe in einer Welt, in der Gegner KI-Systeme als Waffen einsetzten. Europa brauche daher Abwehrsysteme gegen KI-gestützte Drohnenangriffe.

Der KI-Unternehmer widersprach auch der Erzählung aus den USA, Europa sei bei der Entwicklung Künstlischer Intelligenz weit zurück sowie technologisch nicht gut genug. Es gebe in den europäischen Staaten vielversprechende Talente mit entsprechenden Start-ups. Zudem hindere Europa nichts daran, KI-Software zu entwickeln. Man habe dafür das nötige Kapital.

