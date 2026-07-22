Künstliche Intelligenz

Die KI von OpenAI hat sich bei einem Test verselbstständigt sich und einen Cyberangriff ausgeführt. (picture alliance/NurPhoto/Beata Zawrzel)

Dabei drang die Software eigenständig in Computersysteme einer anderen KI-Firma ein und verhielt sich wie ein Hacker. Das teilte OpenAI in einem Blogeintrag mit. Das betroffene Unternehmen Hugging Face berichtete bereits vergangene Woche von einem Cyberangriff mit Hilfe Künstlicher Intelligenz.

OpenAI wollte nach eigenen Angaben bei zwei neuen Modellen die Fähigkeit ausloten, Sicherheitslücken für Cyberattacken auszunutzen. Doch die KI-Modelle gingen viel weiter als erwartet, um die Aufgabe zu erfüllen. OpenAI sprach selbst von einem beispiellosen Cyber-Zwischenfall. Experten warnen schon lange vor Cyberattacken mit KI-Software.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.