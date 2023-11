Russischer Angriffskrieg

Kiesewetter sagte im Deutschlandfunk , wenn Russland in der Ukraine nicht aufgehalten werde, könnten die nächsten Ziele Moldau oder die baltischen Staaten sein. Nach Ansicht des CDU-Politikers will Russland gar nicht verhandeln. Vielmehr sehe Präsident Putin das Verhalten des Westens als Schwäche. Putin habe die Situation immer dann eskalieren lassen, wenn nicht geliefert worden sei. Wenn die Ukraine keine Aussicht auf eine Aufnahme in die NATO oder die EU habe, würden die Menschen ihr Land verlassen. Bei der von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Aussicht gestellten Erweiterung der Europäische Unio n dürfte es sich nicht um leere Worte handeln.