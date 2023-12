Brennende Autos nach dem ukrainischen Luftangriff in Wolgorod. (Russia Emergency Situ / dpa / ap)

Ein Wohngebiet sei getroffen worden, hieß es. Die Behörden veröffentlichten Bilder von beschädigten Gebäuden. Das russische Verteidigungsministerium teilte zudem mit, über den grenznahen Gebieten Brjansk, Orjol und Kursk sowie über dem Gebiet Moskau seien insgesamt 32 ukrainische Drohnen abgeschossen worden.

Wieder russische Angriffe in der Nacht

Auch in der vergangenen Nacht hatte Russland die Ukraine aus der Luft angegriffen. Die ukrainische Armee meldete russische Kampfdrohnen, die mit mehrfachen Richtungswechseln über das Land geflogen seien. Über mögliche Opfer oder Schäden wurde nichts bekannnt.

US-Experten äußerten die Erwartung einer weiteren Ausweitung der russischen Angriffe. Dadurch wolle Moskau die ukrainische Moral schwächen werden, heißt es in einem Bericht des "Institute for the Study of War" mit Sitz in Washington. Auch solle die Fähigkeit der Ukraine unterminiert werden, ihre Verteidigungsanstrengungen gegen Russland aufrechtzuerhalten, prognostizieren die Fachleute. Zwar betonten die Analysten zugleich, dass Russland nach fast zwei Jahren Angriffskrieg angesichts seiner Reserven und Produktionskapazitäten nicht in der Lage sein dürfte, regelmäßig in großem Umfang mit Raketen angreifen zu können. Wohl aber dürfte es beständiger Attacken mit Drohnen geben, heißt es.

UNO-Sicherheitsrat verurteilt Angriffe mehrheitlich

Mit den jüngsten großangelegten Luftangriffen Russlands auf die Ukraine befasste sich auch der UNO-Sicherheitsrat. In einer Sondersitzung, die von der Ukraine und mehr als 30 weiteren Ländern beantragt wurde, verurteilten die USA und andere Staaten die Raketen- und Drohneneinsätze. In einer Erklärung von UNO-Generalsekretär Guterres hieß es, Angriffe auf Zivilisten und zivile Infrastruktur verstießen gegen das humanitäre Völkerrecht und müssten sofort beendet werden.

Bei den Luftangriffen in der Nacht auf Freitag waren nach Angaben aus Kiew 31 Zivilisten getötet und mehr als 160 verletzt worden. Es handelte sich demnach um die schwersten russischen Luftangriffe seit Kriegsbeginn.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 30.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.