Russischer Ukrainekrieg

Die Ukraine dementiert Berichte über Sperrung des Schwarzmeer-Korridors (Archivbild) (picture alliance / dpa / Christian Charisius)

Alle von der ukrainischen Marine eingerichteten Routen würden von zivilen Schiffen genutzt, teilte das Infrastrukturministerium in Kiew mit. In den drei Häfen Odessa, Tschornomorsk und Piwdennyj würden derzeit 23 Schiffe beladen. Das Ministerium räumte aber ein, dass der Betrieb des Korridors angesichts der russischen Aggression von der aktuellen Lage abhänge. Mit dem Schiffskorridor umgeht die Ukraine eine russische Seeblockade. Der Kreml will seit Ende des Getreideabkommens im Juli den Schiffsverkehr in und aus der Ukraine über das Schwarze Meer verhindern.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 27.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.