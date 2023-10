Ukrainische Soldaten wehrten die Angriffe ab und hielten die Position. (Daniel Carde / ZUMA Press Wire / dpa / Daniel Carde)

Wie der ukrainische Generalstab mitteilte, griff das russische Militär mit einer Stärke von bis zu drei Bataillonen unterstützt von Panzern und gepanzerten Fahrzeugen an. Ukrainische Soldaten wehrten die Angriffe ab und hielten die Position. Militärblogger aus Moskau berichteten dagegen von russischen Geländegewinnen. Das Institut für Kriegsstudien in Washington registrierte ebenfalls verstärkte Angriffsbemühungen Russlands. Eine Bestätigung für die von Moskau beanspruchten Geländegewinne gebe es nicht, heißt es in einer Analyse des Instituts.

In Awdijiwka leben derzeit noch rund 1.600 Einwohner; vor Beginn des russischen Angriffskrieges waren es 30.000. Die Stadt liegt 13 Kilometer nördlich von Donezk, das von russischen Truppen kontrolliert wird.

