Die Angriffe auf Kiew gehen weiter. Hier ein Foto von vor drei Tagen. (Roman Hrytsyna / AP / Roman Hrytsyna)

In der vergangenen Nacht seien 15 Marschflugkörper auf die Hauptstadt abgefeuert worden, teilte das ukrainische Militär mit. Zudem seien 18 Kampfdrohnen gezählt worden. Alle Flugkörper seien von der Luftverteidigung abgefangen worden. Über mögliche Opfer der Angriffe ist bislang nichts bekannt.

In der westlichen russischen Region Brjansk sind nach Angaben

des örtlichen Gouverneurs derweil zwei grenznahe Gemeinden beschossen worden. Verletzte habe es dabei nicht gegeben, hieß es. In der Vergangenheit hat die Ukraine stets behauptet, keinerlei Angriffe auf russisches Territorium geführt zu haben. Diese seien vielmehr auf russische Gegner der Regierung in Moskau zurückzuführen.

02.06.2023