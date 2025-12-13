Das neue Verkehrsmittel ist dem Betreiber Île de France Mobilités zufolge mit 4,5 Kilometern Strecke die längste urbane Seilbahn in Europa. Für das 138 Millionen teure alternative Verkehrsprojekt hatte man sich entschieden, weil die Straßen im Großraum Paris chronisch überlastet sind.
Die Seilbahn soll die Menschen schneller und sicher ans Ziel bringen. Vom Start- bis zum Endbahnhof dauert die Fahrt rund 18 Minuten. Dem Betreiber zufolge benötigt der Bus 40 Minuten für den Weg. Die neue Linie bei Paris verfügt über fünf Stationen. Täglich werden 11.000 Fahrgäste erwartet.
Diese Nachricht wurde am 13.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.