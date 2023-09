Russland-Besuch

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un wird in den kommenden Tagen Russlands Präsident Wladimir Putin treffen, hier ein Archivfoto (dpa / AP / Reuters)

Er reiste mit einem gepanzerten Zug von Nordkorea aus ein. Das staatliche russische Fernsehen veröffentlichte ein Video von Kim, in dem zu sehen ist, wie er von russischen Vertretern begrüßt wird. Wann und wo genau sich Kim und Putin treffen, ist noch unklar. Im Vorfeld wurde vor allem von westlicher Seite vermutet, dass Russland für seinen Krieg gegen die Ukraine nordkoreanische Waffen kaufen will. Kim wiederum soll Berichten zufolge an Technologien für Satelliten und U-Boote sowie Nahrungsmitteln für sein verarmtes Land interessiert sein.

Das kommunistische Nordkorea hat nur wenige Partner weltweit und der Diktator verlässt sein Land praktisch nie.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.