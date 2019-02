Angeregt durch den weithin bekannt gewordenen Film "Elternschule" und die Auseinandersetzung darüber hat sich Carolin Courts in die Kampfzone gewagt. Sie hat Vertreter beider Gruppen getroffen: Eltern, die ihre Kinder "bedürfnisorientiert" einhegen, und Eltern, die an die "liebevoll konsequente Erziehung" glauben.

Es gibt einen Ortsbesuch in der Gelsenkirchener Klinik, wo der Film "Elternschule" gedreht wurde, und einen Blick in die Erziehungswirklichkeit von Zwillingseltern, die sich doppelt so viele Gedanken machen müssen - bei halb so viel Zeit für jedes Kind.