Das teilte das Lateinische Patriarchat von Jerusalem mit. Es sei das erste Mal seit Jahrhunderten, dass hohen Kirchenvertretern das Feiern des Palmsonntags in der Grabeskirche verweigert worden sei. - Nach christlichem Glauben wurde an dieser Stelle Jesus gekreuzigt.
Die israelische Polizei berief sich auf Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg.
Aus Pizzaballas Heimatland Italien gab es Kritik an dem Vorfall. Ministerpräsidentin Meloni sprach von einem Affront gegen Gläubige. Außenminister Tajani lud für morgen den israelischen Botschafter in Rom vor.
Diese Nachricht wurde am 29.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.