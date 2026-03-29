Religion
Kirchenvertreter in Jerusalem an Zutritt zu Grabeskirche gehindert

Der höchste Vertreter der katholischen Kirche in Jerusalem, Kardinal Pierbattista Pizzaballa, ist von der israelischen Polizei am Zugang zur Grabeskirche gehindert worden.

    Gläubige entzünden Kerzen an Ostern in der Grabeskirche in Jerusalem. Durcheine Öffnung in der Decke erleuchtet ein Sonnenstrahl den dunklen Raum.
    Gläubige an Ostern in der Grabeskirche in Jerusalem (Archivbild) (picture alliance / AP Photo / Sebastian Scheiner)
    Das teilte das Lateinische Patriarchat von Jerusalem mit. Es sei das erste Mal seit Jahrhunderten, dass hohen Kirchenvertretern das Feiern des Palmsonntags in der Grabeskirche verweigert worden sei. - Nach christlichem Glauben wurde an dieser Stelle Jesus gekreuzigt.
    Die israelische Polizei berief sich auf Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg.
    Aus Pizzaballas Heimatland Italien gab es Kritik an dem Vorfall. Ministerpräsidentin Meloni sprach von einem Affront gegen Gläubige. Außenminister Tajani lud für morgen den israelischen Botschafter in Rom vor.
    Diese Nachricht wurde am 29.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.