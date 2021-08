Kjell Lindgren, der einzige Raumfahrer seines Landes Der Astronaut aus Taiwan

Derzeit kreisen drei chinesische Astronauten in der Station Tiangong-3 um die Erde. Insgesamt waren bisher zwölf Menschen aus der Volksrepublik China im All – auch Kjell Lindgren, geboren in Taiwan, hat bereits den Sprung in die Umlaufbahn geschafft.

Von Dirk Lorenzen

