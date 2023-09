EU-Gericht

Mehrere russische Oligarchen klagen gegen EU-Sanktionen. (imago images/SNA/Pavel Lisitsyn via www.imago-images.de)

Geklagt hatte unter anderem der über ein Milliardenvermögen verfügende Oligarch Pumpjanski. Die Richter in Luxemburg erklärten, auch wenn Pumpjanski an den militärischen Angriffshandlungen in der Ukraine nicht unmittelbar beteiligt gewesen sei, sei er in der Gas- und Ölindustrie tätig, die der russischen Regierung als wichtige Einnahmequelle diene.

Die Europäische Union hat unter anderem die in der EU vorhandenen Vermögenswerte Pumpjanskis eingefroren und ein Einreiseverbot in die EU verhängt. Insgesamt stehen 1.800 Geschäfts- und Privatleute aus Russland auf Sanktionslisten der Europäischen Union.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.