Was müsste darüber hinaus geschehen?

Fragen, die auch auf dem Welt-Klimagipfel in New York behandelt werden. Mit dabei: Bundeskanzlerin Angela Merkel, die in der Vergangenheit immer als Klima-Kanzlerin bezeichnet worden ist.

Gesprächsgäste:

Sylvia Kotting-Uhl , Bündnis90/Die Grünen, Vorstieznde des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit

, Bündnis90/Die Grünen, Vorstieznde des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit Andreas Lenz , CSU, Mitglied des Ausschusses für Wirtschaft und Energie, Vorsitzender Parlamentarischer Beirat für nachhaltige Entwicklung

, CSU, Mitglied des Ausschusses für Wirtschaft und Energie, Vorsitzender Parlamentarischer Beirat für nachhaltige Entwicklung Nina Scheer, SPD, Mitglied des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, stellvertretende Vorsitzende Parlamentarischer Beirat für nachhaltige Entwicklung

Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind herzlich eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Mail. Telefon: 00800 – 4464 4464 (europaweit kostenfrei) und E-Mail: kontrovers@deutschlandfunk.de