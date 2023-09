Fridays for Future

Klimabewegung ruft zu globalem Streiktag auf

Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future hat heute zu weltweiten Protesten aufgerufen. In Deutschland soll es Veranstaltungen in knapp 245 Orten geben, darunter Berlin, Hamburg, Köln, Leipzig, Dresden und München. Nach Angaben des Netzwerks ist in Berlin am Mittag eine Protestkundgebung am Brandenburger Tor geplant.

15.09.2023