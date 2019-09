Klimaschutz CDU stellt Klimakonzept vor

Am Freitag soll das Klima-Paket der Koalition fertig sein - ein Bündel mit Maßnahmen, mit dem Deutschland in den kommenden zehn Jahren den CO2-Ausstoß drastisch reduzieren will. Heute hat die CDU ihr Konzept vorgestellt. Und da zeigt sich: es gibt Strittiges und weniger Strittiges bei den Plänen.

Von Panajotis Gavrilis

