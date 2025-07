Finanzminister Klingbeil im Bundestag (Carsten Koall / dpa / Carsten Koall)

Der Minister veranschlagt für das laufende Jahr Ausgaben in Höhe von 503 Milliarden Euro und eine deutlich höhere Neuverschuldung von 81,8 Milliarden Euro für den Bund. Gründe für die hohen Schulden sind vor allem die geplanten Mehrausgaben für Verteidigung und für Investitionen sowie die Folgen der schwachen Konjunktur.

Haase (CDU): Öffentliche Haushalte müssen sparen

Der Chefhaushälter der Unionsfraktion im Bundestag, Haase, mahnte umfangreiche Sparanstrengungen der öffentlichen Haushalte in den kommenden Jahren an. Bis Herbst erwarte er konkrete Vorschläge des Finanzministers, sagte der CDU-Politiker der Zeitung "Die Welt". Er forderte vor allem Kürzungen bei Subventionen. Gestrichen werden müsse etwa bei Förderprogrammen für den Umbau zur klimafreundlichen Wirtschaft. Es sei zu viel Vertrauen in bestimmte Technologien gesetzt worden, die sich im Nachhinein als nicht tragfähig erwiesen hätten.

