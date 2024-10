SPD-Klausurtagung

Lars Klingbeil (SPD), Parteivorsitzender gibt ein Statement ab, bevor die Klausurtagung des SPD-Bundesvorstands zur Vorbereitung der Bundestagswahl startet. (Annette Riedl / dpa)

Klingbeil erklärte weiter, der Wahlkampf werde zwischen der SPD und der Union stattfinden. Es gehe darum, ob die Menschen CDU-Chef Merz oder Amtsinhaber Scholz als künftigen Kanzler wollten. Merz und seine - Zitat - rückwärtsgewandte Politik dürften nicht für das Land stehen.

Auf der Klausurtagung will der SPD-Vorstand ein Strategiepapier beschließen, mit dem das sozialdemokratische Profil der Partei geschärft werden soll. So will die SPD 95 Prozent der Steuerzahler entlasten, zugleich sollen die höchsten 1 Prozent der Einkommen stärker belastet werden. Der Mindestlohn soll von heute zwölf Euro rasch auf 15 Euro steigen. Zudem will sich die SPD für eine Kaufprämie für E-Autos, wettbewerbsfähige Energiepreise und mehr Investitionen in die Infrastruktur einsetzen.

Politologe sieht "blasse" SPD-Minister in Verantwortung für schlechtes Abschneiden

Zuletzt hatten Wahlerfolge der AfD bei den jüngsten Landtagswahlen in Ostdeutschland viele SPD-Mitglieder aufgeschreckt. Im Bund liegt die SPD in allen Umfragen weit abgeschlagen hinter CDU/CSU und entweder gleichauf oder knapp hinter der AfD bei 16 bis 17 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.