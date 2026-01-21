Viele Menschen in Kiew leben derzeit bei Dauerfrost ohne Strom, Heizung und Wasser. (AFP / SERGEI SUPINSKY)

Klitschko sagte der Nachrichtenagentur AFP, viele Bewohner hätten allerdings nicht die Möglichkeit dazu, woanders hinzugehen. Klitschko hatte wegen der eisigen Temperaturen und zerstörter Wärmerversorgung zum Verlassens Kiews geraten. Präsident Selenskyj sagte gestern Abend, aktuell seien mehr als eine Million Haushalte ohne Strom. Zudem gebe es in mehr als 4.000 Wohnblocks keine Heizung.

In der gesamten Ukraine herrscht derzeit Dauerfrost, teilweise mit zweistelligen Minusgraden. In Kiew wurde durch die russischen Angriffe in der vergangenen Nacht nach Behördenangaben ein Mann getötet. In der Region Odessa wurde ein Kraftwerk beschädigt.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.