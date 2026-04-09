Reise ins Baltikum

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner in Estland (Tobias Koch / Deutscher Bundestag / / Tobias Koch)

Sie erklärte in der Hauptstadt Tallinn, den Esten sei es gelungen, die - Zitat - "Aktenordner der Bürokratie" zu überwinden. Die digitale Verwaltung in dem Land sei sowohl effizient als auch bürgernah. Das müsse auch Maßstab für Deutschland sein. In Estland können Bürgerinnen und Bürger sämtliche Behördengänge online erledigen. Auch die Stimmabgabe bei Wahlen ist über das Internet möglich.

Bundestagspräsidentin Klöckner setzt ihre Baltikum-Reise heute in Litauen fort. Dort will sie eine Rede vor dem Parlament halten und zudem deutsche Soldaten treffen.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.