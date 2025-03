Die neue Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Klöckner betonte in unserem Programm , sie sei die Präsidentin des gesamten Hauses. Alle Abgeordneten hätten die gleichen Rechte und Pflichten. Es müsse aber allen klar sein, dass es Konsequenzen habe, wenn man sich nicht an die Spielregeln halte. Im Bundestag müssten ein Ton, ein Stil und eine Gesinnung gepflegt werden, die des Parlaments würdig seien.

Im ZDF sagte Klöckner, dass im Bundestag auch zugespitzt diskutiert werden dürfe. "Demokratie ist Zumutung, das heißt auch auszuhalten", sagte sie. Allerdings müsste mit Anstand und zivilisiert debattiert werden. So wie sich die Abgeordneten verhielten, werde das auch übertragen in die Gesellschaft, mahnte die CDU-Politikerin. Mit Blick auf die größte Oppositionspartei im Plenum, die AfD, meinte Klöckner am Morgen im Deutschlandfunk, wenn man Mehrheitsentscheidungen des Parlamentes als Kartell abtue, dann habe man die Demokratie nicht verstanden.

Klöckner wurde am Dienstag als vierte Frau in das zweithöchste Staatsamt gewählt. Auf die frühere Bundeslandwirtschaftsministerin entfielen 382 Ja- und 204 Nein-Stimmen, es gab 31 Enthaltungen und 5 ungültige Stimmen.

