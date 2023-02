FIFA-Klub-WM in Saudi-Arabien

Human Rights Watch: "Gier schlägt Recht“

Der Weltfußball-Verband hat wieder ein Turnier an ein Land vergeben, in dem es massive Menschenrechtsverstöße gibt: Die Klub WM 2023 soll in Saudi-Arabien stattfinden. Human Rights Watch kritisiert die Entscheidung deutlich.

Von Maximilian Rieger | 15.02.2023