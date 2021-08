Die ersten Bundesländer haben die Sommerferien beendet und sind bereits in das neue Schuljahr gestartet. Zwar sind die Inzidenzen derzeit niedrig und die Impfkampagne ist vorangekommen, aber dennoch gibt es zum Schulstart noch einige Fragezeichen. Eine Frage lautet, wie die Schulen vor einer Ausbreitung des Coronavirus geschützt werden können, zumal Kinder unter zwölf Jahren noch nicht geimpft werden können und die Ständige Impfkommission (STIKO) auch für Kinder über zwölf Jahren noch keine generelle Empfehlung ausgesprochen hat.

"Diesen Preis müssen Jugendliche jetzt nicht mehr zahlen"

Das neue Schuljahr 2021/22 werde anders als noch das vergangene Jahr, weil die Erwachsenen jetzt geimpft worden seien und oder es in Kürze werden, sagte die Präsidentin der Kultusministerkonferen (KMK), Britta Ernst (SPD), im Dlf. Im letzten Schuljahr hätten die Schüler noch ihren Teil zu leisten gehabt, ihre Kontakte zu reduzieren, um die ältere Bevölkerung vor einer Erkrankung oder gar dem Tod zu schützen. "Diesen Preis müssen Jugendliche jetzt nicht mehr zahlen, ihre Bildung kann jetzt im Mittelpunkt stehen", sagte die brandenburgische Bildungsministerin.

Präsenzunterricht ist das Ziel

Auch bei der Debatte über Luftfilter in Schulklassen, hat Ernst eine klare Meinung. Bei Räumen, die gut zu Lüften seien, seinen Luftfilter gar nicht nötig. Es gehe um schlecht zu lüftende Klassenräume, sagte die SPD-Politikerin. Der Luftfilter sei nicht das einzige Mittel, um die Schulen sicher durch die Pandemie zu führen. Wichtig seien: Geimpfte Lehrkräfte, regelmäßige Corona-Tests, Lüften und je nach Inzidenz auch das Tragen einer Maske.

Man gehe im neuen Schuljahr vom Präsenzunterricht aus. "Bevor man über Schulschließungen nachdenkt, müssen andere gesellschaftliche Bereiche heruntergefahren werden", sagte die KMK-Präsidentin im Dlf. Zwar habe man im vergangenen Schuljahr stetig bessere Erfahrungen mit dem Distanz- und Wechselunterricht gemacht, so habe man es bei den Schulabschlüssen geschafft, alle Schüler erfolgreich zu entlassen. Dies sei aber nicht der Plan, den man verfolge, erklärtes Ziel sei der Präsenzunterricht.