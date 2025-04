Statistisches Bundesamt

Knapp 2,8 Millionen Deutsche waren noch nie online. (picture alliance / Zoonar / Channel Partners)

Das waren im vergangenen Jahr gut vier Prozent der Bevölkerung im Alter von 16 bis 74, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Im Vergleich zum Jahr davor sei dies ein Rückgang um einen Prozentpunkt gewesen.

Deutschland liege damit knapp unter dem EU-Durchschnitt von fünf Prozent. Am niedrigsten ist die Zahl den Angaben zufolge mit unter einem Prozent in den Niederlanden, am höchsten in Kroatien mit 14 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.