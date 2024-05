Tag der Organspende

Die Zahl der Menschen in Deutschland mit einem Organspendeausweis oder einer Patientenverfügung ist nach Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) noch immer viel zu gering. Aktuell liege nur bei 15 Prozent der potentiellen Spenderinnen und Spender ein schriftlicher Wille vor, erklärte der Medizinische Vorstand der DSO, Rahmel.

Welch großer Bedarf an Organspenden besteht, zeigt der Blick auf die Wartelisten von Eurotransplant . Ende April warteten laut der Organisation bundesweit mehr als 8.300 Menschen auf ein Spenderorgan. Allein rund 6.500 als transplantabel eingestufte Menschen brauchen eine neue Niere. Das sind rund dreimal so viele wie die tatsächliche Zahl der Nierentransplantationen im vergangenen Jahr in Deutschland. Bei jährlich hunderten Menschen verschlechtert sich der Gesundheitszustand so dramatisch, dass eine Transplantation nicht mehr möglich ist oder dass sie während der Wartezeit sterben, weil nicht rechtzeitig ein passendes Organ gefunden wurde.