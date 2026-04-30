Die Regierungs-Parteien haben sich auf einen Kompromiss zum Heizungs-Gesetz geeinigt. (picture alliance / Frank May)

Bundesjustizministerin Hubig sagte, für Vermieter werde es beim Einbau einer neuen Heizung Wahlfreiheit geben. Bei neuen fossilen Heizungen müsse er sich dann aber an den laufenden Heizkosten beteiligen. Er müsste dann die Hälfte der Netzentgelte, des CO2-Preises und der Kosten für biogene Kraftstoffe tragen.

Union und SPD hatten bereits im Februar Eckpunkte für das neue Heizungsgesetz vorgelegt. Mit der Reform soll der Einbau von Gas- und Ölheizungen weiter möglich sein, wenn ab 2029 anteilig klimafreundliche Brennstoffe genutzt werden. Umstritten waren noch Regelungen zum Mieterschutz, unter anderem wegen Warnungen vor erhöhten Nebenkosten. Nach Angaben von Hubig soll das Gesetz in diesem Jahr beschlossen werden.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.