Weitere Folgen des Iran-Kriegs
Koalition will Lebensmittelpreise unter die Lupe nehmen

Die schwarz-rote Koalition will sich mit der Sorge vor steigenden Lebensmittelpreisen befassen.

    Ein Kassenbon liegt auf Lebensmitteln in einer Einkaufstasche, darunter Salat, Paprika und Tiefkühlpizza.
    Symbolbild für die gestiegenen Lebensmittelpreis (picture alliance / CHROMORANGE / Michael Bihlmayer)
    Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Limbacher sagte der "Rheinischen Post", das Thema werde auf die Tagesordnung der erst kürzlich zum Anstieg der Kraftstoffpreise einberufenen Arbeitsgruppe gesetzt. Diese wolle in der kommenden Woche auch über inflationsbremsende Maßnahmen beraten. Experten warnen derzeit davor, dass sich die infolge des Iran-Kriegs steigenden Kosten für Energie, Dünger und Transport auch auf die Lebensmittelpreise auswirken könnten. Als mögliche Gegenmaßnahmen brachte
    Limbacher ein Sofortprogramm für heimische Düngerproduzenten sowie Steuererleichterungen im Nahrungsmittelbereich ins Spiel.
    So sei eine anziehende Inflation Gift für Menschen mit normalen Einkommen und ebenso für die heimische Wirtschaft.
    Diese Nachricht wurde am 21.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.