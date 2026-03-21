Weitere Folgen des Iran-Kriegs

Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Limbacher sagte der "Rheinischen Post", das Thema werde auf die Tagesordnung der erst kürzlich zum Anstieg der Kraftstoffpreise einberufenen Arbeitsgruppe gesetzt. Diese wolle in der kommenden Woche auch über inflationsbremsende Maßnahmen beraten. Experten warnen derzeit davor, dass sich die infolge des Iran-Kriegs steigenden Kosten für Energie, Dünger und Transport auch auf die Lebensmittelpreise auswirken könnten. Als mögliche Gegenmaßnahmen brachte
Limbacher ein Sofortprogramm für heimische Düngerproduzenten sowie Steuererleichterungen im Nahrungsmittelbereich ins Spiel.
Limbacher ein Sofortprogramm für heimische Düngerproduzenten sowie Steuererleichterungen im Nahrungsmittelbereich ins Spiel.
So sei eine anziehende Inflation Gift für Menschen mit normalen Einkommen und ebenso für die heimische Wirtschaft.
Diese Nachricht wurde am 21.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.