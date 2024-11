Potsdam

Koalitionsvertrag zwischen SPD und BSW in Brandenburg steht

In Brandenburg haben sich SPD und BSW auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Die 67-seitige Übereinkunft soll am Nachmittag im Landtag in Potsdam vorgestellt werden. Für die kommende Woche ist dann die Zustimmung durch die jeweiligen Parteitage geplant.