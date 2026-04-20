Volksbefragung

Burmester erklärte, er erhoffe sich von einer Ausrichtung der Spiele Infrastrukturmaßnahmen. Der Kölner Linken-Politiker Detjen von der NOlympia-Bewegung sagte ebenfalls im Deutschlandfunk, viele beteiligte Kommunen hätten wenig Geld. Er kritisierte ein fehlendes Konzept und die möglichen Kosten.
Zweidrittelmehrheiten in vielen Städten
In Köln hatten knapp 58 Prozent der Menschen für die Bewerbung gestimmt, in den anderen Städten wurden teils Zweidrittelmehrheiten erreicht.
Deutschland will sich für 2036, 2040 oder 2044 um Olympische Sommerspiele bewerben. Neben der Region Rhein-Ruhr wollen auch Hamburg, Berlin und München Austragungsort werden.
Diese Nachricht wurde am 20.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.