Gewalt gegen Frauen

König (CDU): Deepfakes strafbar machen, Opferschutz verbessern

In der Debatte über einen besseren Schutz für Frauen vor digitaler Gewalt setzt die frauenpolitische Sprecherin der Unionsfraktion, König, auf den Gesetzentwurf von Justizministerin Hubig. Es sei richtig, die Grundlagen dafür zu schaffen, dass Gewalt gegen Frauen erst gar nicht entstehe, sagte König im Deutschlandfunk. Sogenannte Deepfakes müssten strafbar sein. Außerdem gehe es um einen besseren Opferschutz.