Gewalt gegen Frauen

Die CDU-Politikerin fügte hinzu, auch die Plattformbetreiber müssten mehr in die Pflicht genommen werden, um die massenhafte Verbreitung sexualisierter Gewalt zu unterbinden.
Hintergrund der Debatte ist die Anzeige der Schauspielerin Collien Fernandes wegen sexualisierter Deepfakes. Sie wehrt sich seit einigen Jahren gegen Videos von sich mit pornografischen Inhalten und hat die Bedrohung durch digitale Gewalt an ihrem eigenen Beispiel öffentlich gemacht. Sie beschuldigt ihren Ex-Mann Christian Ulmen.
Bei Deepfakes handelt es sich um KI-generierte Medieninhalte, bei denen das Gesicht oder die Stimme einer Person durch die einer anderen ersetzt wird.
Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.